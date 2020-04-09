Выращивал марихуану на продажу: столичные полицейские задержали наркоторговца (ВИДЕО)

Выращивал марихуану на продажу: столичные полицейские задержали наркоторговца (ВИДЕО)

66-летний житель Новоаненского района был задержан сотрудниками полиции и прокуратуры сектора Чеканы за выращивание и продажу наркотических веществ в крупных размерах.

По месту жительства подозреваемого полиция обнаружила марихуану, прибор для употребления наркотиков, электронные весы и денежные средства. Ранее мужчина уже попадался за различные правонарушения.

Наркотики приблизительной стоимостью в 50 000 леев были отправлены на экспертизу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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