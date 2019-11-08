Выращивал коноплю для продажи: в Сороках задержали члена преступной группы (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники специализированных подразделений Таможенной службы совместно с сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований и сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам пресекли незаконную деятельность группы, специализирующейся на выращивании, переработке и сбыте растений конопли.

Было установлено, что члены преступной группы выращивали растения конопли на нескольких участках, расположенных в районе Сороки, а впоследствии хранили их в доме одного из подозреваемых с целью продажи и получения незаконной прибыли. В результате обысков были обнаружены и изъяты высушенные растения конопли, около одного килограмма марихуаны, предметы, предназначенные для употребления наркотиков, а также огнестрельное оружие. Предполагаемый доход от продажи наркотических веществ мог составить около 30 000 леев.

5 ноября подозреваемый, 21-летний житель района Сороки, был задержан на трое суток. В случае обвинительного приговора ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.