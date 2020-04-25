Выпускные экзамены для студентов медуниверситета будут состоять только из дистанционной защиты дипломной работы

0

Более 900 студентов Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану будут сдавать в этом году выпускные экзамены, которые будут состоять только из дистанционной защиты дипломной работы. Такое решение приняли члены вузовского Сената в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

По словам проректора университета Ольги Чернецкой, традиционно выпускной экзамен состоит из нескольких этапов: аттестация практических навыков, защита диплома, устный экзамен и клинический экзамен. В этом году выпускной экзамен будет состоять только из защиты дипломной работы, передаёт unimedia.info.

К экзаменам будут допущены студенты, которые полностью завершили учебную программу и набрали количество кредитов, установленных на 12 семестров. Защита дипломов будет проходить дистанционно, в соответствии с графиком, установленным деканами факультетов. Дата, время и ссылки будут отправлены членам комиссии и студентам.

В этом году высшее образование в Государственном университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану могут получить 917 студентов, 584 из которых – граждане Молдовы, а 333 – иностранные граждане. Кроме того, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране торжественная церемония и произнесение клятвы врача была отменена.