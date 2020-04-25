Выпускные экзамены для студентов медуниверситета будут состоять только из дистанционной защиты дипломной работы

Выпускные экзамены для студентов медуниверситета будут состоять только из дистанционной защиты дипломной работы

Более 900 студентов Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану будут сдавать в этом году выпускные экзамены, которые будут состоять только из дистанционной защиты дипломной работы. Такое решение приняли члены вузовского Сената в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

По словам проректора университета Ольги Чернецкой, традиционно выпускной экзамен состоит из нескольких этапов: аттестация практических навыков, защита диплома, устный экзамен и клинический экзамен. В этом году выпускной экзамен будет состоять только из защиты дипломной работы, передаёт unimedia.info.

К экзаменам будут допущены студенты, которые полностью завершили учебную программу и набрали количество кредитов, установленных на 12 семестров. Защита дипломов будет проходить дистанционно, в соответствии с графиком, установленным деканами факультетов. Дата, время и ссылки будут отправлены членам комиссии и студентам.

В этом году высшее образование в Государственном университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану могут получить 917 студентов, 584 из которых – граждане Молдовы, а 333 – иностранные граждане. Кроме того, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране торжественная церемония и произнесение клятвы врача была отменена.

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