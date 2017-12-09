Выпускники смогут проверять онлайн результаты экзаменов на степень бакалавра

Соответствующие поправки включены в проект Регламента сдачи экзаменов.

Министерство просвещения, культуры и исследований совместно с Национальным агентством по куррикулуму и оцениванию вынесли ряд предложений на публичное обсуждение. Так, одним из них являет возможность выпускникам лицеев проверить онлайн результаты экзаменов на степень бакалавра.

Кроме того, абсолютно все кандидаты смогут подать апелляцию об участии в дополнительной сессии, сообщает realitatea.md.

Министерство просвещения также намерено дополнить процедуру и критерии отбора координаторов и членов рабочих групп, разрабатывающих экзаменационные материалы, членов комиссий по оцениванию тестов и проверки апелляций.

— В новом проекте сохраняются все положения, обеспечивающие качество и прозрачность процесса оценивания. В то же время сокращение числа нормативных актов будет способствовать их изучению заинтересованными лицами, — отмечает Минпросвет.

С проектом можно ознакомиться на сайте particip.gov.md или на странице Национального агентства по куррикулуму и оцениванию. Предложения касательно нововведений можно будет представить до 15 декабря.