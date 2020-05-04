Выпускники молдавских вузов смогут в этом году защитить дипломные работы дистанционно

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Министерство образования, культуры и исследований приняло решение, что в этом году выпускники вузов смогут защитить дипломные работы или диссертации дистанционно, а для некоторых студентов экзамены могут быть отменены. Сенаты каждого университета примут подходящее для себя решение. Об этом сегодня заявил министр образования Игорь Шаров.

– В период пандемии коронавируса сдача выпускных экзаменов и защита дипломных работ и диссертаций может проводиться онлайн на основе методологии, утверждённой вузовским сенатом, при условии, что у университета есть соответствующая электронная платформа для этого. Дистанционная защита диссертации или дипломной работы каждого выпускника вуза должна быть зарегистрирована и отправлена в архив вуза, – отметил Игорь Шаров.

Кроме того, глава минобразования заявил, что сенаты вузов будут принимать решение об отмене или сохранении сессий, передаёт deschide.md.

– Сенаты вузов могут выбрать определённую форму семестрового оценивания в онлайн-формате, заменив традиционные сессии альтернативными заданиями: эссе, порфолио, проекты, исследования и т.д. – отметил Шаров.

Напомним, что “последний звонок” и выпускной-2020 будут отменены в этом году в связи с пандемией коронавируса.

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