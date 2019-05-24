Выпускники молдавских вузов могут подать заявку на практику в бундестаге

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Выпускники высших учебных заведений Республики Молдова могут подать заявку на стажировку в Германском бундестаге. Досье необходимо отправить до 31 июля 2019 года.

Участники программы получат ежемесячную стипендию в размере 500 евро, бесплатное проживание и страховку. Они будут находиться в Берлине в течение пяти месяцев, с 1 марта по 31 июля 2020 года. Заявители должны интересоваться политикой, родиться после 1 марта 1990 года и хорошо владеть немецким языком. Практиканты смогут ознакомиться с системой немецкого парламентаризма, с процессом принятия решений и набрать практический опыт в законодательной сфере, передаёт moldpres.md.

Ежегодно в этой программе участвуют около 120 человек со всего мира. Согласно данным посольства Германии в Молдове, с 2008 года уже более 30 молодых людей из Молдовы, воспользовались возможностью пройти практику в Германском бундестаге. Целью программы является углубление отношений между Германией и Молдовой.