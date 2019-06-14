Выпускники лицеев сдали сегодня экзамен по профильному предмету

Выпускники лицеев сдали сегодня экзамен по профильному предмету

Экзамен на степень бакалавра по профильному предмету сдали сегодня более 16 тысяч выпускников лицеев. Экзаменационная сессия началась в этом году 4 июня и продлится до 21 июня.

Как сообщили в Министерстве просвещения, культуры и исследований, 7 761 учащийся реального профиля сдавал экзамен по математике, 8 106 учащихся гуманитарного профиля – по истории. Кроме того, 259 учащихся спортивного профиля и 483 учащихся художественного профиля прошли тестирование по соответствующим профильным предметам.

Стоит отметить, что 18 июня пройдет экзамен по предмету на выбор для 14 846 кандидатов, из которых 9 304 будут сдавать географию, 2 938 – химию, 1 006 – историю, 411 – информатику, 611 – биологию, 407 – математику, 169 – физику.

Последний экзамен на степень бакалавра в рамках нынешней сессии состоится 21 июня. В этот день экзамен по родному языку будут сдавать 470 кандидатов, из которых 179 человек будут сдавать экзамен по болгарскому языку, 260 – по гагаузскому, 31 – по украинскому.

Проверка экзаменационных работ будет проводиться с 4 по 25 июня, а результаты будут доступны в Центрах сдачи экзаменов на степень бакалавра 26 июня. У кандидатов будет 48 часов для подачи апелляций, то есть 26-27 июня. Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля.

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