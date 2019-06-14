Выпускники лицеев сдали сегодня экзамен по профильному предмету

0

Экзамен на степень бакалавра по профильному предмету сдали сегодня более 16 тысяч выпускников лицеев. Экзаменационная сессия началась в этом году 4 июня и продлится до 21 июня.

Как сообщили в Министерстве просвещения, культуры и исследований, 7 761 учащийся реального профиля сдавал экзамен по математике, 8 106 учащихся гуманитарного профиля – по истории. Кроме того, 259 учащихся спортивного профиля и 483 учащихся художественного профиля прошли тестирование по соответствующим профильным предметам.

Стоит отметить, что 18 июня пройдет экзамен по предмету на выбор для 14 846 кандидатов, из которых 9 304 будут сдавать географию, 2 938 – химию, 1 006 – историю, 411 – информатику, 611 – биологию, 407 – математику, 169 – физику.

Последний экзамен на степень бакалавра в рамках нынешней сессии состоится 21 июня. В этот день экзамен по родному языку будут сдавать 470 кандидатов, из которых 179 человек будут сдавать экзамен по болгарскому языку, 260 – по гагаузскому, 31 – по украинскому.

Проверка экзаменационных работ будет проводиться с 4 по 25 июня, а результаты будут доступны в Центрах сдачи экзаменов на степень бакалавра 26 июня. У кандидатов будет 48 часов для подачи апелляций, то есть 26-27 июня. Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля.