Выпускники лицеев сдают сегодня экзамен по предмету на выбор

Около 15 тысяч кандидатов на степень бакалавра сдают сегодня экзамен по предмету на выбор.

Согласно данным Министерства образования, культуры и исследований, 9304 выбрали географию, 2938 – химию, 1006 – историю, 611 – биологию, 411 – информатику, 407 – математику и 169 – физику. Стоит отметить, что для большинства выпускников этот экзамен – последний. Сессия завершится 21 июня, когда 470 учеников будут сдавать экзамен по болгарскому, гагаузскому или украинскому языкам.

Предварительные оценки по тестированию будут вывешены в центрах по сдаче БАКа 26 июня. У выпускников будет 48 часов, чтобы оспорить их. Окончательные же результаты опубликуют 4 июля.