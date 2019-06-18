Выпускники лицеев сдают сегодня экзамен по предмету на выбор

Выпускники лицеев сдают сегодня экзамен по предмету на выбор

Около 15 тысяч кандидатов на степень бакалавра сдают сегодня экзамен по предмету на выбор.

Согласно данным Министерства образования, культуры и исследований, 9304 выбрали географию, 2938 – химию, 1006 – историю, 611 – биологию, 411 – информатику, 407 – математику и 169 – физику. Стоит отметить, что для большинства выпускников этот экзамен – последний. Сессия завершится 21 июня, когда 470 учеников будут сдавать экзамен по болгарскому, гагаузскому или украинскому языкам.

Предварительные оценки по тестированию будут вывешены в центрах по сдаче БАКа 26 июня. У выпускников будет 48 часов, чтобы оспорить их. Окончательные же результаты опубликуют 4 июля.

 

 

 

 

 

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