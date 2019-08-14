Выпускник Института юстиции представился судьёй и получил от обвиняемого в изнасиловании 30 000 евро

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Выпускник Национального института юстиции представился судьёй из Новых Анен и вымогательством получил от мужчины 30 000 евро, пообещав взамен повлиять на ход дела об изнасиловании.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, подозреваемый окончил учёбу в 2018 году, а весной 2019 года он убедил обвиняемого в изнасиловании, что он может получить оправдательный приговор в Апелляционной палате. За свои услуги лже-судья изначально потребовал 20 000 евро для того.

В конце мая Апелляционная палата вынесла обвинительный приговор, а посредник попросил ещё 10 000 евро, чтобы решить вопрос уже в Высшей судебной палате. Вскоре обвиняемый обратился в НАЦ, в результате чего было возбуждено уголовное преследование по факту извлечения выгоды из влияния.

Вчера, 13 августа, подозреваемый был задержан и помещён в изолятор на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф в размере от 4 000 до 6 000 условных единиц или тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.