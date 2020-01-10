Выписывали психотропные препараты за деньги: задержаны несколько сотрудников медучреждений

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Три медсестры и 60-летний сотрудник Центра общественного здоровья города Рышканы были задержаны по подозрению в незаконном распространении психотропных веществ.

Сотрудники ИП Рышканы провели обыски в офисах и домах подозреваемых, где обнаружили и изъяли рецепты с печатью семейного врача для закупки психотропных веществ, а именно: клоназепама, диазепама, алпразолама, трамадола, морфина и т. д. Также в служебном кабинете одной из медсестёр были обнаружены 200 леев и рецепты на психотропные препараты.

На данный момент два человека находятся под арестом, а ещё двое подозреваемых – под следствием. В случае обвинительного приговора им грозит тюремный срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 3 до 5 лет.