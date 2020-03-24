Выписано уже 84 штрафа за безответственность граждан и юридических лиц в разгар пандемии коронавируса (ВИДЕО)

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До сегодняшнего дня правоохранителями было составлено 84 протокола за нарушения распоряжений властей в связи с коронавирусом. Из них – 30 юридических лиц и более 50 физических. Об этом сообщил Игорь Додон.

– О каких нарушениях идет речь? Это нарушения сроков карантина, нарушения ограничений на экономическую деятельность, несоблюдение правил гражданами, что привело к заражению других людей. Подобного рода протоколы были составлены, – сказал он.

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