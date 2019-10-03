Выпили и пошли на дело: двое приятелей из Приднестровья поплатятся за кражи из магазинов

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С заявлением в правоохранительные органы обратилась 39-летняя хозяйка магазина, расположенного в селе Виноградное Григориопольского района. Ночью неизвестные проникли в помещение и похитили продукты питания, табачные изделия и алкогольные напитки, прихватив из кассы деньги.

Ещё одно подобное заявление поступило от продавца торговой точки поблизости, пишет mvdpmr.org. Придя утром на работу, женщина обнаружила, что разбито окно, пропали сигареты, канцелярские товары и деньги из кассы.

Вскоре личности подозреваемых были установлены. Злоумышленников задержали вблизи сельской насосной станции. При них находилось всё украденное.

Как выяснилось, трое приятелей собрались накануне вечером и вместе распивали спиртные напитки. После решили съездить в гости к знакомому, а по пути они сделали остановку в селе Виноградное, где противозаконным способом пополнили свои припасы. Когда двое приятелей пошли «на дело», третий спал в тракторе. Теперь 19-летнему жителю села Малаешты и 29-летнему жителю села Гыртоп грозит уголовная ответственность.