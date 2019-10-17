Выпила и убила родного сына: жительнице Страшен вынесли приговор

Выпила и убила родного сына: жительнице Страшен вынесли приговор

Сегодня прокуратура Страшенского района объявила о приговоре суда Страшен в отношении женщины, которая под воздействием алкоголя убила 35-летнего сына. Страшный инцидент произошёл в мае этого года.

Родственники распивали дома алкоголь, однако вскоре между матерью и сыном разразился конфликт. В результате 58-летняя женщина нанесла сыну удар кухонным ножом в грудь, что привело к смерти последнего.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд приговорил её к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в женской тюрьме.

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