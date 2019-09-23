Выпил, угнал чужое авто и спровоцировал ДТП: в Тирасполе задержали молодого лихача (ФОТО)

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В ночь на 23 сентября в Тирасполе на перекрёстке ул. Правды и К. Либкнехта произошло ДТП. Находившийся за рулём автомобиля “Москвич” 19-летний юноша не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, а затем – на электроопору. От удара машина получила механические повреждения, водитель не пострадал.

Как пишет mvdpmr.org, молодой человек сел за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения, о чём свидетельствуют результаты проведённого теста. Документов, подтверждающих право собственности на автомобиль, или доверенности у виновника ДТП не оказалось.

Утром 23 сентября в правоохранительные органы позвонил мужчина и сообщил, что его “Москвич”, который находился на неохраняемой стоянке возле дома, пропал. В разбитом авто владелец опознал своё транспортное средство.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.