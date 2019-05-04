Выпил – не садись за руль: в Хынчештах нетрезвый тракторист спровоцировал ДТП (ВИДЕО)

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Нетрезвый тракторист, находившийся на рабочем месте, стал участником аварии. Инцидент произошёл 2 мая в селе Брэтияновка Хынчештского района.

Находясь на просёлочной дороге, мужчина стал сдавать назад, пишет canal3.md. В какой-то момент он не справился с управлением и опрокинул систему орошения, которая была прикреплена к трактору.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал 0,89 промилле, что почти в 6 раз больше допустимой нормы.

За создание аварийной ситуации водителю был выписан штраф в размере 1 500 леев с применением 5 штрафных пунктов. За вождение в состоянии алкогольного опьянения ему грозит отдельное наказание.