Выпил лишнего и напал на брата с ножом. Нерадивому родственнику грозит 3 года тюрьмы (ВИДЕО)

Выпил лишнего и напал на брата с ножом. Нерадивому родственнику грозит 3 года тюрьмы (ВИДЕО)

20 апреля сотрудники полиции сектора Буюканы задокументировали случай насилия в семье.

В ходе расследования полиция установила, что после распития алкоголя между родственниками вспыхнул конфликт. В результате 36-летний мужчина несколько раз ударил ножом в живот 40-летнего брата. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Подозреваемый был задержан. За домашнее насилие ему грозят общественные работы от 150 до 180 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.

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