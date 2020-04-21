Выпил лишнего и напал на брата с ножом. Нерадивому родственнику грозит 3 года тюрьмы (ВИДЕО)

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20 апреля сотрудники полиции сектора Буюканы задокументировали случай насилия в семье.

В ходе расследования полиция установила, что после распития алкоголя между родственниками вспыхнул конфликт. В результате 36-летний мужчина несколько раз ударил ножом в живот 40-летнего брата. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Подозреваемый был задержан. За домашнее насилие ему грозят общественные работы от 150 до 180 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.

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