Выпил и захотел прогулять: автор ложного сообщения о бомбе рассказал, как и зачем это сделал

Выпил и захотел прогулять: автор ложного сообщения о бомбе рассказал, как и зачем это сделал

Адвокат, подозреваемый в совершении ложного звонка о бомбе в здании суда Кишинева, официально стал обвиняемым. Вместе с ним обвиняется и его сожительница.

Инцидент произошел 10 апреля текущего года, когда поступило сообщение о бомбе в здании центрального офиса суда Кишинева. Тогда всех людей из него пришлось эвакуировать, работа учреждения была нарушена, а бомба так и не найдена.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, вскоре были установлены и задержаны подозреваемые в совершении ложного звонка.

Оба обвиняемых признали свою вину. Согласно их заявлениям, в тот день они совместно употребили спиртные напитки и решили найти способ “прогулять” заседание суда. С этой целью они купили SIM-карту, отправились в парк Valea Morilor, откуда женщина позвонила и сообщила о бомбе. После звонка сообщники выкинули SIM-карту в озеро.

За ложное сообщение о теракте молдавское законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 42500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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