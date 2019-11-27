Выпил и сел за руль: жителя Бричан, задавившего пешехода, отправили в тюрьму

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Во вторник, 26 ноября, Генеральная прокуратура объявила о вынесении решения о тюремном заключении на 6 лет в отношении водителя, который сбил пешехода в Бричанском районе, после чего покинул место происшествия. В результате полученных травм пешеход скончался.

Инцидент произошёл 13 декабря 2015 года. 46-летний житель Бричан сел пьяным за руль автомобиля Opel Kadett и совершил наезд на 36-летнего мужчину.

Согласно материалам дела, после рабочего дня пострадавший возвращался домой в нетрезвом состоянии. Водитель, также находящийся в состоянии опьянения, не смог оперативно среагировать и совершил наезд. За содеянное его приговорили к лишению свободы на 6 лет с лишением права управлять транспортным средством после отбывания наказания в течение 5 лет.