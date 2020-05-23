Выпил и сел за руль: автоинспекторы поймали пьяного водителя такси

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В Тирасполе водитель такси, управляя автомобилем Volkswagen, проигнорировал требование сотрудников ГАИ остановиться.

Автоинспекторы перегородили дорогу автомобилю. От водителя исходил резкий запах спиртного. Выяснилось, медосмотр перед работой таксист не проходил.

Водитель был отстранён от управления транспортным средством и направлен на тестирование. Алкогольное опьянение подтвердилось, пишет пресс-служба МВД ПМР.

За нарушение ПДД мужчину привлекли к административной ответственности. За управление в состоянии опьянения ему грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет.

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