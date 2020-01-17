Выпил и похозяйничал в чужом доме: квартирного вора задержали столичные полицейские (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 27-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении квартирной кражи.

В конце ноября 2019 года в полицию обратился владелец квартиры, находящейся на улице Т. Майореску. Мужчина сообщил, что из его жилища были украдены три куртки. Выяснилось, что преступник вошёл в прихожую и снял с вешалки вещи, а затем скрылся в неизвестном направлении. По оценкам пострадавшей стороны, ущерб составил 7 800 леев. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

Вскоре преступника удалось задержать. Мужчина признал свою вину, сообщив, что во время кражи находился в состоянии опьянения. Стоит отметить, что ранее его судили за аналогичные преступления.

В соответствии с действующим законодательством, нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.