Выпил и похозяйничал в чужом доме: квартирного вора задержали столичные полицейские (ВИДЕО)

Выпил и похозяйничал в чужом доме: квартирного вора задержали столичные полицейские (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 27-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении квартирной кражи.

В конце ноября 2019 года в полицию обратился владелец квартиры, находящейся на улице Т. Майореску. Мужчина сообщил, что из его жилища были украдены три куртки. Выяснилось, что преступник вошёл в прихожую и снял с вешалки вещи, а затем скрылся в неизвестном направлении. По оценкам пострадавшей стороны, ущерб составил 7 800 леев. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

Вскоре преступника удалось задержать. Мужчина признал свою вину, сообщив, что во время кражи находился в состоянии опьянения. Стоит отметить, что ранее его судили за аналогичные преступления.

В соответствии с действующим законодательством, нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md