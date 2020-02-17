Выпил и поехал кататься: в столице рецидивист попался на угоне чужого автомобиля (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр задержали 33-летнего жителя столицы за угон автомобиля Volkswagen Transporter.

14 января в полицию обратился 44-летний мужчина и сообщил, что его припаркованную на улице Н. Тестимицану машину угнали. Пострадавший уточнил, что оставил автомобиль вечером у дома, а утром машину не обнаружил. Ущерб, оценённый владельцем, составил 40 000 леев.

В результате принятых полицией мер автомобиль был найден на улице Миорица. Вскоре был обнаружен и подозреваемый. Задержанный признал свою вину, сообщив, что на момент совершения преступления находился в состоянии опьянения. Стоит отметить, что мужчину ранее судили за кражу, грабёж и мошенничество.

За угон транспортного средства злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.