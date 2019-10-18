Выпил и поехал кататься на чужом авто: угонщику грозит до 3 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр задержали 20-летнего жителя коммуны Бачой, подозреваемого в угоне автомобиля Honda.

14 октября в полицию обратился 23-летний владелец автомобиля и сообщил, что оставил машину 13 октября на автомойке по улице Мунчештской, а на следующий день не обнаружил ее на месте. Ущерб, нанесённый потерпевшему, составил 116 370 леев.

В ходе расследования было установлено, что преступление совершил молодой человек, который устроился на автомойку на испытательный срок. Мужчина без согласия владельца взял машину, которую впоследствии нашли в Бачой.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину и рассказал, что в момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии, а машину угнал, чтобы покататься по городу. За угон транспортного средства нарушителю грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.