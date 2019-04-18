Выпил и ограбил: житель Дубоссар обокрал своего малознакомого приятеля

Выпил и ограбил: житель Дубоссар обокрал своего малознакомого приятеля

В совершении преступления подозревается 45-летний житель Дубоссар. Дома в компании приятелей он распивал спиртные напитки. В какой-то момент взгляд хозяина квартиры привлекли украшения на 37-летнем приятеле. На предложение отдать приглянувшиеся вещи он получил отказ.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, мужчина силой снял с гостя бижутерию: цепочку, перстень, браслет, а также отобрал 50 приднестровских рублей. Потерпевший сообщил о грабителе в милицию.

Вскоре грабителя удалось задержать. Похищенное имущество было возвращено законному владельцу.

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