Выпавшую с 8 этажа в Бельцах девочку выписали из больницы

Выпавшую с 8 этажа в Бельцах девочку выписали из больницы

Полуторагодовалая девочка, выпавшая с восьмого этажа в Бельцах, пока её мать спала, вернулась из больницы домой. Информацию подтвердил сотрудник пресс-службы Института матери и ребёнка Максим Казаку.

Напомним, инцидент произошёл 29 апреля. Оставшись без присмотра взрослых, малышка взобралась на подоконник и выпала с 8 этажа, пишет jurnal.md.

Предполагается, что мать девочки в момент трагедии находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится разбирательство.

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