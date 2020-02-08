Выпавший снег стал причиной десяти ДТП в Приднестровье

0

За прошедшие сутки в Приднестровье было зарегистрировано 10 ДТП. Больше всего аварий – 8 – случилось в Тирасполе. Ещё по одной – в Бендерах и Рыбнице.

Как сообщили в пресс-центре МВД Приднестровья, пострадавших нет. В Тирасполе две аварии произошли из-за того, что водители не учли погодные условия и не справились с управлением своих автомобилей, передаёт novostipmr.com.

Накануне вечером небольшой снег выпал на всей территории Приднестровья. На подсыпку песком проезжей части выезжало около 20 автомобилей дорожных служб.