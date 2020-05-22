Вынесли самокат и велосипед из многоэтажки: дерзкая кража попала на видео

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Двое 17-летних жителей столицы были задержаны сотрудниками полиции сектора Центр за кражу велосипеда и самоката из подъезда жилого дома. Несовершеннолетние ранее уже совершали аналогичные преступления.

Подозреваемые проникли ночью в подъезд многоэтажного дома, расположенного на улице Гренобля. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Ущерб, причинённый пострадавшей стороне, составил 4 500 леев.

Подростки признали свою вину и рассказали, что украденное хотели продать. Велосипед и самокат были изъяты и возвращены владельцу.

За содеянное нарушителям грозит штраф в размере от 32 000 до 67 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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