Вынесли ценные вещи и спрятали: в Слободзейском районе задержаны дачные воры

Вынесли ценные вещи и спрятали: в Слободзейском районе задержаны дачные воры

К правоохранителям обратилась 38-летняя тираспольчанка. Женщина пояснила, что в период с 28 сентября по 4 октября в её дачном домике похозяйничали воры.

Внутрь строения в селе Фрунзе злоумышленники проникли, сняв оконное стекло. Из домовладения похитили гамак, пылесос, палатку, надувной матрац, электроинструменты и другое имущество, пишет mvdpmr.org.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое граждан в возрасте 23 и 28 лет. Мужчины временно проживали в селе Фрунзе у родственников.

Сознавшись в содеянном, подозреваемые указали на тайник, где спрятали краденое. Похищенное имущество было изъято, сообщает источник.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проверяется их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений.

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