Вынесен приговор по делу о жестоком убийстве девушки в Гратиештах

Вынесен приговор по делу о жестоком убийстве девушки в Гратиештах

Прокуратура приговорила к 15 годам заключения 33-летнего жителя Крикова за умышленное убийство молодой девушки, совершённое с особой жестокостью.

Трагедия произошла 13 мая 2018 года в доме подсудимого в Крикова, куда время от времени приходила 20-летняя жертва, находившаяся в хороших отношениях с мужчиной. В тот день между ними завязалась ссора, после чего мужчина убил знакомую, расчленил труп и отвёз к берегу озера возле коммуны Гратиешты.

Через несколько дней после совершения преступления подсудимый был задержан. Мужчина не признал свою вину.

Прокуроры намерены оспаривать приговор суда и настаивать на пожизненном заключении для подсудимого.

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