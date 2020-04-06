Вынес продукты, одежду, технику: домушника “со стажем” задержали с поличным

0

В ночь на 5 апреля в милицию поступил звонок от жительницы Слободзейского района. Женщина сообщила, что по двору соседского дома ходит неизвестный.

Прибывшие на место правоохранители застали мужчину на месте преступления. Он уже успел вынести из дома продукты питания, одежду, постельное бельё, электроприборы, пишет mvdpmr.org.

Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний местный житель. В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин в октябре прошлого года совершил кражу из этого же дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.