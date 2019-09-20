Вынес из офиса телефон и сумку: юного рецидивиста задержала столичная полиция (ВИДЕО)

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18-летний житель Дрокиевского района был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы. Юношу подозревают в совершении кражи из офисного помещения.

3 сентября в полицию обратился 40-летний мужчина и сообщил, что из его офиса пропали ценные вещи. Было установлено, что злоумышленник проник в помещение, когда там никого не было, и украл телефон и сумку, в которой находилась пара кроссовок. Ущерб, нанесённый жертве, составил 5 500 леев.

Вскоре преступник был задержан. Юноша сознался в содеянном и рассказал, что похищенные товары продал с целью получения прибыли. Стоит отметить, что ранее молодого человека задерживали за аналогичные правонарушения.

В соответствии с действующим законодательством нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.