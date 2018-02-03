Вымогатель-рецидивист, скрывавшийся от наказания, был наконец задержан НАЦ

На кишиневца заведено уголовное дело за злоупотребление влиянием.

Его подозревают в том, что он вымогал и получил деньги за организацию получения водительских прав и выдачу диплома бакалавра.

В первом случае он потребовал и получил 350 евро, заявив, что может оказать влияние на сотрудников квалификационного центра для успешного прохождения экзамена и получения водительских прав. Впоследствии, по словам того же заявителя, мужчина потребовал и получил еще 500 евро под предлогом того, что он может повлиять на должностных лиц из министерства образования с целью выдачи диплома бакалавра.

Уже приговоренный ранее к четырем годам лишения свободы за мошенничество, он долгое время скрывался от наказания и находился в розыске. Тем не менее, он был найден и задержан. Мужчина признал свою вину.

Если подозреваемый будет признан виновным, он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет либо штраф в размере до 300 000 лей.