Вымогали крупную сумму за досрочное освобождение заключённого: НАЦ задержал двух подозреваемых

Вымогали крупную сумму за досрочное освобождение заключённого: НАЦ задержал двух подозреваемых

Два человека были задержаны сотрудниками НАЦ по подозрению в злоупотреблении властью. Вместе с заключённым столичного пенитенциара № 13 они вымогали 7 150 евро у жены осуждённого в обмен на обещание выпустить его из тюрьмы до окончания срока.

По словам заявителя, подозреваемые утверждали, что способны повлиять на решение ответственных лиц и посодействовать в освобождении задержанного. По данному факту сотрудники НАЦ возбудили уголовное дело, пишет publika.md.

В ходе слушаний задержанные признали свою вину. Один из них был задержан на 72 часа. За совершённое правонарушение подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы.

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