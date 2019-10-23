Вымогали деньги, чтобы не дать делу ход: двое полицейских из Тараклии задержаны по делу о коррупции

Вымогали деньги, чтобы не дать делу ход: двое полицейских из Тараклии задержаны по делу о коррупции

Двоих сотрудников ИП Тараклия задержали сотрудники НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры. Их подозревают в вымогательстве денег у местного жителя, привлечённого к ответственности за хулиганство.

По словам заявителя, полицейские запросили 3 000 леев за обещание не отправлять в суд материалы, касающиеся случаев хулиганства, в которых заявитель был замешан. Эту сумму должны были распределить между сотрудниками полиции и другими лицами, замешанными в инциденте.

Оба полицейских были задержаны на 72 часа. По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело. В случае обвинительного приговора задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определённые государственные должности.

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