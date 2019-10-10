Вымогал взятку у обвиняемого в злоупотреблении служебным положением полицейского: детали задержания прокурора (ВИДЕО)

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Сотрудник Антикоррупционной прокуратуры, который был задержан вчера, подозревается в вымогательстве 1 500 евро у полицейского, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением. Прокурор был задержан во время получения денег от полицейского, написавшего жалобу в Антикоррупционную прокуратуру.

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Морарь, уголовное дело было возбуждено по факту пассивной коррупции. Выяснилось, что у задержанного прокурора состоялась встреча с осведомителем 8 октября у одного из заведений в секторе Ботаника, передаёт unimedia.info.

– Прокурор вымогал 1 500 евро у полицейского, чтобы принять благоприятное решение в его отношении, – сообщил Виорел Морарь.

Подозреваемый был задержан с поличным вчера, 9 октября. Он был помещён в изолятор Национального антикоррупционного центра на 72 часа. Если вина прокурора будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет и штраф в размере от 8 000 до 10 000 условных единиц с лишением права занимать определённые государственные должности на срок от 10 до 15 лет.