Вымогал деньги в обмен на права: сотрудники НАЦ задержали главу Союза автоводителей из Чимишлии

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Глава Союза автоводителей Чимишлийского филиала был задержан сотрудниками НАЦ в момент получения 1800 евро. За эту сумму мужчина обещал помочь супругам получить водительские права.

Согласно материалам дела, подозреваемый утверждал, что поможет супругам успешно сдать экзамены на получение водительских прав. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сегодня утром подозреваемого задержали на 72 часа. Если его признают виновным, ему грозит до 6 лет тюрьмы или штраф до 10 000 условных единиц.

Стоит отметить, что подозреваемый также фигурирует в уголовном деле по факту злоупотребления властью, возбуждённом в конце апреля.