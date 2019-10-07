Вымогал 2 000 евро: сотрудники НАЦ задержали адвоката за извлечение выгоды из влияния

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Сотрудники НАЦ и Прокуратуры задержали адвоката из Кагула по обвинению в злоупотреблении властью. Обвиняемый получил 2 000 евро за обещание повлиять на решение по уголовному делу.

В частности, задержанный пообещал повлиять на ответственных лиц, которые возбудили уголовное дело за хулиганство, и склонить их к вынесению благоприятного решения в пользу обвиняемого. По словам заявителя, за подобную услугу адвокат попросил 2 000 евро.

В данное время задержанный находится в изоляторе НАЦ. В случае обвинительного приговора ему грозит до 6 лет тюрьмы. Стоит отметить, что подозреваемый и ранее попадал в поле зрения правоохранителей по факту злоупотребления властью.