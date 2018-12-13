Выместил гнев на автомобиле: в Приднестровье дебошир разбил машину недруга

Инцидент произошёл во дворе одного из домов на улице Краснодонской в Тирасполе. Злоумышленник локтем и кулаком разбил лобовое стекло и стекло передней пассажирской двери автомобиля Mercedes Vito.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали дебошира. 27-летний горожанин был доставлен в Октябрьский РОВД. Как выяснилось, неприязненные отношения между молодым человеком и владельцем транспортного средства, 43-летним жителем Тирасполя, возникли на предыдущем месте работы. Находясь в подвыпитом состоянии, мужчина не смог спокойно пройти мимо автомобиля неприятеля.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливается сумма материального ущерба, причинённого потерпевшему.