“Выйти из эйфории, спуститься на землю и стать ближе к гражданам”: президент обратился с призывом к власти

0

Новая власть обещала гражданам, что они будут жить лучше, а чтобы этого добиться, нужны функциональные институты и эффективное руководство. Нужно выйти из состояния эйфории и спуститься на землю, к той реальности, которая у нас есть, и к лучшему разрешению всех существующих вопросов. Также необходимо перестать постоянно ссылаться на проблемы, которые исходят из прошлого.

Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках выступления на заседании парламента.

– Мы ничем не поможем гражданам, если каждый день будем жаловаться на тяжелое наследие, оставленное бывшими правителями. Тот факт, что бывшая власть приняла много популистских мер, которые оказали негативное влияние на государственный бюджет, – это реальность, но для граждан, в том числе и для деловой среды, были и некоторые прямые выгоды, на которые мы не можем себе позволить сейчас каким-либо образом повлиять. Если мы взяли на себя ответственность за власть, это означает и ответственность за поиск решений, в том числе, для покрытия ущерба, причиненного действиями бывших властей, но эти решения не должны быть во вред гражданам, – сказал он.

Глава государства отметил, что власть взяла на себя ответственность и за исполнение ряда реформ, в особенности реформы юстиции. Президент и социалисты поддержат их, но главе государства не хотелось бы, чтобы случилось так, что эффектом от этих реформ некому будет воспользоваться, поскольку население продолжает уезжать из страны из-за трудностей.

– Хочу вам сказать, что я недоволен: тем, как функционируют некоторые министерства, отсутствием последовательной политики в социальной и экономической сферах, тем, что были отложены или приостановлены некоторые проекты, которые приносили пользу гражданам, а могли быть переадаптированы и усовершенствованы. Я думаю, что нужно руководить страной на основании более четких и более приближенных к ожиданиям граждан приоритетов. Мое главное ожидание как президента страны – социальная безопасность населения, обеспечение достойного уровня жизни, чтобы у них больше не было страха от ожидания завтрашнего дня. Люди боятся потерять рабочие места. Они хотят быть уверенными в том, что зарплаты и пенсии будут выплачены вовремя, что государство убережет их от преступности, – сказал он.

Для того, чтобы власть могла привести свою повестку деятельности максимально в соответствие с ожиданиями граждан, Игорь Додон призвал руководство страны как можно чаще выезжать в территории и общаться с людьми. Президент также подчеркнул необходимость общения и с представителями бизнеса, которые также связывали ожидания с новой властью, но уже успели испытать и разочарование – в частности, из-за принятых ранее решений о повышении налогов и некоторых фискальных мер.

– В связи с этим предлагаю парламентскому большинству и правительству вместе разработать повестку приоритетов, отталкиваясь от социальных нужд граждан для того, чтобы наша работа начала приносить скорые положительные эффекты для граждан, без негативных последствий, – сказал добавил Додон.