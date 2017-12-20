Выйдет ли Днестр на чистую воду?

Реализация украинского электропроекта обезводит реку и убьёт её экосистему

Гражданское общество обеспокоено ведущимися в обстановке секретности переговорами о заключении молдавско-украинского соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергоузла. В связи с этим в конце ноября представители общественности Молдовы выступили с обращением к посольствам и международным финансовым институтам.

Положение дел обсуждаем с директором Международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras, доктором биологических наук Ильёй Тромбицким.

Аппетиты растут!

– Илья Давидович, во взаимоотношениях Молдовы и Украины относительно «общей реки»Днестра накопилась масса проблем. В чём первопричина?

– Молдова – более аграрная страна, нежели Украина, там технический потенциал значительнее. В силу этого соседи, в отличие от нас, всегда развивали энергетику. Но не очень уважительно относились к охране окружающей среды. Строительство Днестровского гидротехнического комплекса начиналось ещё во времена СССР. Но тогда при планировании принимались во внимание и интересы реки. Например плотина буферного водохранилища задумывалась только как плотина, а не как ГЭС. И в советском проекте не было дополнительных генераторов – их Украина установила в плотине уже в 1990-е годы. Тем самым гидроэнергетики ухудшили экологическую ситуацию. А сейчас аппетиты растут, они хотят получить больше энергии.

– Но ведь имеется договор по Днестру 2012 года, регулирующий отношения сторон. Чем вызвана необходимость ещё и в соглашении о функционировании гидротехнического комплекса?

– Бассейновый договор – хороший документ, но он не учитывает гидроэнергетику. Украина долго сопротивлялась подписанию бассейнового договора и настояла на том, чтобы по гидроэнергетике был принят отдельный документ. Кстати, бассейновый договор обязывает наши страны использовать водные ресурсы бассейна реки Днестр справедливым и разумным образом. Введён принцип «загрязнитель платит», предусматривается создание двусторонней комиссии по реке для изучения её проблем и их решения. Но теперь бассейновый договор может быть убит вторым фактором – функционированием гидротехнического комплекса.

Согласно ему будут очерчены границы гидроэнергоузла: ГЭС-1, ГЭС-2, буферного водохранилища и гидроаккумуляционной станции. У этого гидроэнергоузла очень крупное водохранилище, по объёму в 12 раз больше Дубоссарского и равно годовому стоку Днестра в маловодный год – 5 куб. км.

Выше Днестровского узла Украина и намеревается построить шесть ГЭС типа Дубоссарской. Но не хочет их формально включать в состав данного гидроэнергоузла, хотя де-факто они и будут его частью.

– Почему не включает?

– Молдова не настаивает. А им это и не нужно, так как это значительно усложнит принятие данного соглашения. До 20 ноября Украина должна была представить Молдове правила управления гидроэнергокомплексом. Представила или нет – не знаю. Но если речь пойдёт о других границах комплекса, документ придётся переработать.

Тотальное обезвоживание

– Если ГЭС будут построены, чем конкретно они угрожают экологии Днестра?

– Даже если ничего там и не построят, Днестр в течение последующих сорока лет потеряет примерно 40% воды. Причина – климатические изменения. А если ГЭС будут возведены, потери достигнут уже 60-70%. Ведь это же не мини-ГЭС, а русловые, типа Дубоссарской, как я уже сказал. Их предполагается возвести на главном течении реки, и они ещё больше усилят потери воды. Вся река протекает по карстовым породам, в которых множество пещер, трещин и т. д. И любой подъём Днестра на новый уровень, который будет происходить при строительстве ГЭС, приведёт к уходу воды в эти трещины. По расчётам украинских гидрологов, сейчас потери Днестра составляют от 1,3 до 2,2 кубокилометров в год. При том что в хороший год сток реки составляет порядка 10 кубокилометров, а в плохой – меньше пяти. И в безводные годы вероятна потеря до половины стока.

– А вот наши соседи сейчас активно продают заповедную древесину Карпат в ЕС. И поскольку Днестр берёт начало в Карпатах, это как-то может повлиять на водную ситуацию?

– Разумеется. Во-первых, из-за изменения климата будет выпадать меньше дождей, во-вторых, они станут быстрее скатываться в реку. Весной – да, вода будет. А вот летом – уже нет, вся скатится раньше. Леса ведь исполняют аккумуляционную функцию, а лысые горы воду накапливать не способны.

– Украина собирается арендовать часть молдавских земель вдоль берега реки. С чем это связано и нужно ли Молдове?

– Речь идёт о береге буферного водохранилища, выше по течению от ГЭС-2. Это примерно два с половиной километра. Здесь есть проблема. И она в следующем: сейчас, для того чтобы компенсировать недостаток воды в Днестре, у Молдовы ещё есть возможность построить обводной канал и использовать воду из этого водохранилища. А в случае такой украинской аренды мы будем изолированы и, соответственно, этой возможности лишены.

Монополисты незалежные

– Это и есть попытка монополизации Днестра, о которой предупреждают экологи?

– Сегодня монополизация выражается в том, что всё подчинено интересам гидроэнергетиков Украины. А остальные пользователи, будь то все жители Молдовы, от горожан до фермеров, туристы, рыбаки и другие, – все теряют доходы, потому что река превращается в болото. Это противоречит международным признанным принципам справедливого и равного использования трансграничных вод.

– Можно ли как-то избежать катастрофы на Днестре?

– Да, возможно. И это, как ни парадоксально, под силу только Молдове. Объясню. Украине в ближайшем будущем очень нужно поднять уровень воды в буферном водоёме на восемь метров. А без договора, включающего, в том числе, аренду молдавской территории, она не сможет этого добиться. В отличие от нас, соседи очень нуждаются в принятии данного документа. Потому Молдова оказалась в уникальной ситуации: сейчас она может диктовать свои условия. Более того, просто должна сделать это во избежание экологической катастрофы!

Чья фига в кармане?

– Какие требования к соседям необходимо включить?

– Во-первых, настоять на отказе Украины от любого нового гидростроительства на Днестре, в том числе шести вышеупомянутых станций. Также важно внести в соглашение минимальные параметры экологических попусков и минимальные параметры попусков в обычной ситуации на Днестре, и другие пункты.

– Но немногие наши читатели знакомы с понятием «попуски». Что это такое?

– Гидроэнергетика разрушила естественные паводки, которые происходят в реках каждый год. Когда весной река разливается, рыба нерестится на затопленных лугах, потом возвращается в реку. Кстати, в дельте Днестра вернувшиеся из тропиков птицы откладывают яйца на камышовых островках. А если уровня воды там не хватает, туда приходят лисы и шакалы – поедают яйца и птенцов. Рыба тоже не может полноценно отнереститься. Потому не станет ни рыбы, ни птицы. И их сокращение мы наблюдаем уже много лет. Так же при паводках промывается, как человек в душе, и сама река – из неё уносится вся отработанная органика, возобновляется нормальное функционирование. Принятие параметров минимальных попусков воды – жизненно необходимо.

И что ещё немаловажно: в договоре Молдова должна настоять на компенсации утрат экосистемных услуг, поскольку теряет в рыбном хозяйстве, туризме и других отраслях. Согласно принципу «загрязнитель платит», указанному в бассейновом договоре 2012 года, всё подлежит экономической оценке, и, в соответствии с ней, Украина должна выплачивать компенсацию.

Также мы считаем, что Молдове необходимо отказаться от «пакетного» принципа, при котором соглашение рассматривается вместе с другими вопросами, касающимися взаимоотношений между нашими странами, и вынести его как отдельную важную тему.

В мире чётко отработаны системы интегрированного управления водными ресурсами, и договор 2012 года как раз и направлен на это. Но руководители наших стран пока не очень готовы к сосуществованию по-европейски. Пока создаётся впечатление, что они держат друг перед другом фигу в кармане и стремятся расплатиться интересами народов.

Подготовила Марина Лаврова