“Выйдем из этой ситуации вместе”: Президент проведет встречи с предпринимателями и аграриями (ВИДЕО)

“Выйдем из этой ситуации вместе”: Президент проведет встречи с предпринимателями и аграриями (ВИДЕО)

Глава государства принял решение провести встречи с представителями бизнес-ассоциаций, а также с сельхозпроизводителями, чтобы обсудить действия после отмены режима чрезвычайного положения. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы.

– Вы знаете, что правительство уже предложило некоторые меры поддержки реального сектора экономики, но мы должны осознавать, что предстоит принять решение по поводу поддержки экономической деятельности и в период после COVID-19, так как экономический кризис только начинается, и мы должны правильно с ним справиться. Исходя из этого, завтра я проведу первую встречу с руководителями ряда бизнес-ассоциаций, чтобы узнать их мнение по этому поводу и чтобы мы вместе вышли из этой ситуации, – отметил президент.

Игорь Додон также выразил намерение отправиться в ближайшее время и в районы страны, чтобы встретиться с сельхозпроизводителями, которые также оказались в затруднительном положении из-за засухи.

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