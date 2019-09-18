Выявлен конфликт интересов: два директора учебных заведений в Сороках трудоустроили своих сожителей

0

В Сороках два директора устроили на работу своих гражданских супругов в учебные учреждения, которыми руководят. Сейчас им грозит увольнение и лишение права занимать определённые должности на три года.

С 2016 по 2019 годы директор начальной школы-детского сада в одном из населённых пунктов района подписала 25 административных или юридических документов, включая трудоустройство, в отношении её подчиненных – сожителя и дочери. А врио директора начальной школы того же района в 2018 году наняла на работу своего сожителя, подписав приказ и индивидуальный трудовой договор.

В результате этого руководители учебных заведений нарушили положения, касающиеся декларации имущества и личных интересов. Они не проинформировали Управление образования Сорок о наличие конфликта интересов, в котором они находились, когда принимали решения относительно близких им людей.

В связи с этим руководителям учебных заведений грозит увольнение и лишение права занимать определённые должности на три года.