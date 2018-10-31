Выяснилось, как ядовитый инсектицид попал в руки дедушки трёх погибших в Кантемире детей

Примерно килограмм опасного препарата Valsafid, который стал причиной смерти трёх детей в селе Флокоасэ, попал в руки их деда с огромными нарушениями норм безопасности. Инсектицид был получен в сельскохозяйственном кооперативе соседнего села Чобалакчия, где дед ранее работал в качестве тракториста.

Глава Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБПП) Георгий Габерь сообщил порталу deschide.md, что руководство кооператива приобрело 25 килограммов Valsafid, и в большей степени препарат был использован их специалистом для обработки зёрен, находящихся на складе кооператива.

– Использование этого препарата разрешено только в условиях строгого соблюдения правил безопасности. Факт того, что некоторое количество препарата Valsafid было передано третьему лицу, который не имеет специальной подготовки по его использованию, является серьёзным нарушением, – отметил Георгий Габерь.

Стоит отметить, что прокуратура выясняет обстоятельства, связанные с использованием ядовитого инсектицида, а по факту отравления, повлекшее смерть троих детей, было заведено 2 уголовных дела. В то же время, специалисты НАБПП расследуют весь путь препарата с начала ввоза в страну до момента его использования в данном случае.

Напомним, что согласно Уголовному кодексу РМ, нарушение установленных правил производства, хранения или использования токсических веществ, а также пестицидов и других химических веществ, наказывается штрафом в размере до 47 500 леев или лишением свободы на срок до 3 лет. По словам директора Государственного центра по аттестации и апробации средств фитосанитарного назначения Владимира Мошой, препарат Valsafid был апробирован ещё 15 лет назад, а 7 из 7 лет использовался в соответствии с правилами.

Отметим, что Valsafid используется в борьбе с вредителями пшеницы, гороха и кукурузы. Активное вещество препарата – фосфид алюминия с концентрацией 56%. Он используется путём фумигации, а при взаимодействии с кислородом выделяет ядовитый газ 1-ой степени токсичности, имеющий запах карбида или чеснока. Обработка этим веществом производится только обученными специалистами с использованием противогазов и строго в закрытых помещениях, которые не позволяют распространиться ядовитому газу.

Напомним, ранее три ребенка скончались в результате отравления, полученного от инсектицида, которым дед погибших опрыскивал пшеницу. Зерно хранили рядом с комнатой, где спали несовершеннолетние. Их мать и бабушка госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.