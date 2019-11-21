Выходные на Новый год 2020: сколько дней будут отдыхать молдаване

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В этом году Рождество Христово по новому стилю выпадает на среду. Скорее всего, это будет единственным выходным днём в течение недели.

А Новый год 2020 будет отмечаться в ночь со вторника на среду. Так как 1 и 2 января (среда и четверг) объявлены выходными, вероятно, что в пятницу, 3 января, бюджетники тоже будут отдыхать, передаёт unica.md.

В скором времени правительство примет решение, будет ли пятница, 3 января, объявлена выходным днём. Если это произойдёт, то работники бюджетной сферы вернутся к работе в понедельник, 6 января.