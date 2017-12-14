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Выгуливавший собаку подросток попал под колеса микроавтобуса в Приднестровье (ФОТО)

Выгуливавший собаку подросток попал под колеса микроавтобуса в Приднестровье (ФОТО)

15-летний пострадавший получил серьезные телесные повреждения.

Инцидент произошел накануне в Каменке. 35-летний житель села Колоница, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, совершил наезд на 15-летнего местного жителя, который стоял на обочине спиной к встречному движению. Юноша поздно вечером выгуливал собаку вместе со своими другом.

В результате аварии несовершеннолетнего госпитализировали в реанимацию с травмой головы.

По факту ДТП ведется разбирательство. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Ранее на Ботанике водитель сбил женщину на переходе и сбежал.

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