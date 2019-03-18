Выехав на бытовой скандал, правоохранители нашли у бендерчанина коноплю

Выехав на бытовой скандал, правоохранители нашли у бендерчанина коноплю

17 марта на линию «102» позвонила жительница Бендер и сообщила о семейном скандале. Женщина пояснила, что её супруг во время ссоры вёл себя крайне неадекватно.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудники милиции выехали по указанному адресу. При осмотре правоохранители обнаружили в жилище чёрный пакет с 3 пластиковыми бутылками со следами нагара. 33-летний глава семейства пояснил, что с помощью данных ёмкостей курил коноплю. Как выяснилось, наркосодержащее растение мужчина сорвал прошлым летом, высушил его и употребил.

В настоящее время проводится разбирательство. Назначен ряд экспертиз.

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