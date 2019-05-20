Выехал на обгон и врезался в столб: в секторе Ботаника случилось серьёзное ДТП (ФОТО)

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Инцидент произошёл вчера, 19 мая, на улице Мунчешть в столичном секторе Ботаника. Автомобиль марки Dacia врезался в столб после того, как водитель выехал на обгон.

По словам пресс-секретаря столичной полиции, Натальи Стати, водитель Dacia выехал на обгон, не удостоверился в своей безопасности. Для того, чтобы избежать столкновения с другим авто марки Toyota, который в этот момент менял направление, водитель Dacia резко вывернул руль и врезался в столб, передаёт protv.md.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Виновному грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.