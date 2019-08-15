Выдавал фальшивые справки за деньги: врачу из Бельц грозит до 7 лет тюрьмы

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Семейный врач в Бельцах брал деньги с пациентов за выдачу им справок с фальшивыми диагнозами для того, чтобы они могли взять оплачиваемый больничный. Стоимость одной такой справки варьировала от 200 до 500 леев. НАЦ задокументировал более 10 подобных случаев.

По факту случившегося предстоит заслушать ряд лиц, чтобы выяснить все обстоятельства. На имя врача за пассивную коррупцию было возбуждено уголовное дело. Его задержали на 72 часа. Если его вину признают, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы, штраф в размере от 4000 до 6000 условных единиц и лишение права занимать определенные публичные должности или осуществлять определенную должность на срок от 5 до 10 лет.