Выдан ордер на арест Плахотнюка

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На имя бывшего лидера ДПМ, беглого олигарха Влада Плахотнюка выдан ордер на арест на 30 суток. Решение было принято судом сектора Чеканы.

Прокуроры запросили ордер на арест по новому делу, в котором фигурирует Плахотнюк, – о краже миллиарда. Судьи удовлетворили обращение полностью, пишет tv8.md.

Напомним, в начале недели генеральный прокурор сообщил, что Плахотнюк был одним из главных бенефициаров “кражи века”. Власти страны готовят документы для его экстрадиции из США.

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