Выдан ордер на арест Плахотнюка

Выдан ордер на арест Плахотнюка

На имя бывшего лидера ДПМ, беглого олигарха Влада Плахотнюка выдан ордер на арест на 30 суток. Решение было принято судом сектора Чеканы. 

Прокуроры запросили ордер на арест по новому делу, в котором фигурирует Плахотнюк, – о краже миллиарда. Судьи удовлетворили обращение полностью, пишет tv8.md.

Напомним, в начале недели генеральный прокурор сообщил, что Плахотнюк был одним из главных бенефициаров “кражи века”. Власти страны готовят документы для его экстрадиции из США.

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