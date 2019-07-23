Выдающиеся спортсмены получили дипломы Парламента РМ (ФОТО)

0

Зинаида Гречаный вручила сегодня дипломы Парламента Республики Молдова четырем молодым людям, добившимся замечательных результатов на Всемирной универсиаде-2019 в Неаполе, Италия. Спикер поздравила их с достигнутым успехом и отметила, что Республика Молдова должна гордиться своими гражданами, которые продвигают имидж страны на международном уровне.

Дипломы I степени были вручены 24-летнему Адриану Мардаре, который завоевал золотую медаль по легкой атлетике, и 20-летнему спортсмену Денису Виеру, который выиграл золотую медаль в соревнованиях по дзюдо. Дипломы второй степени были вручены Дорину Гогоноагэ, завоевавшему бронзовую медаль по дзюдо в весовой категории до 81 кг, и Анне Чукиту – бронзовая медаль по таэквондо в весовой категории до 67 кг.

Зинаида Гречаный поблагодарила также тренеров Валерия Лунгу, Вячеслава Бакала, Михая и Илие Буюк и Владислава Мазура.