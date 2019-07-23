Выдающиеся спортсмены получили дипломы Парламента РМ (ФОТО)

Выдающиеся спортсмены получили дипломы Парламента РМ (ФОТО)

Зинаида Гречаный вручила сегодня дипломы Парламента Республики Молдова четырем молодым людям, добившимся замечательных результатов на Всемирной универсиаде-2019 в Неаполе, Италия. Спикер поздравила их с достигнутым успехом и отметила, что Республика Молдова должна гордиться своими гражданами, которые продвигают имидж страны на международном уровне.

Дипломы I степени были вручены 24-летнему Адриану Мардаре, который завоевал золотую медаль по легкой атлетике, и 20-летнему спортсмену Денису Виеру, который выиграл золотую медаль в соревнованиях по дзюдо. Дипломы второй степени были вручены Дорину Гогоноагэ, завоевавшему бронзовую медаль по дзюдо в весовой категории до 81 кг, и Анне Чукиту – бронзовая медаль по таэквондо в весовой категории до 67 кг.

Зинаида Гречаный поблагодарила также тренеров Валерия Лунгу, Вячеслава Бакала, Михая и Илие Буюк и Владислава Мазура.

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