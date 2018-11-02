Выдающиеся граждане страны были награждены президентом

Выдающиеся граждане страны были награждены президентом

Сегодня на официальной церемонии в Государственной резиденции президент страны Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова в соответствии с ранее подписанными указами. 

Так, были вручены ордена и медали гражданам, которые осуществляют деятельность в разных областях и на протяжении лет проявили себя в добросовестном труде. Эти люди – простые граждане Республики Молдова, которые изо дня в день содействуют развитию и процветанию нашей страны, отметил глава государства. 

Игорь Додон поблагодарил всех за колоссальный труд и терпение, которое они демонстрируют каждый день, а также за профессиональную деятельность и преданность делу, и пожелал им вдохновения и успехов в дальнейшем.

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